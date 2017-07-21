Российские рапиристки Дериглазова и Трипапина вышли в 1/8 финала чемпионата мира
ТАСС, 21 июля. Российские рапиристки Инна Дериглазова и Светлана Трипапина вышли в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В поединке 1/16 финала Дериглазова победила венгерку Фанни Крейсс со счетом 15:14. Также в следующую стадию турнира пробилась Трипапина, которая на стадии 1/16 финала со счетом 15:10 была сильнее представительницы Сингапура Амиты Бертье.
Еще две россиянки завершили борьбу в 1/16 финала. Марта Мартьянова уступила представительнице Польши Ханне Лычбинской со счетом 12:13, Аделина Загидуллина проиграла другой польке Юлии Валчук (13:14).
Финал в соревнованиях
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter