Четыре российские рапиристки вышли в 1/16 финала чемпионата мира в Лейпциге
В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.
В 1/16 финала личного турнира рапиристок пробились все четыре россиянки. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова победила чешку Андрею Бимову — 15:4, Марта Мартьянова — аргентинку Флавию Морманди — 15:7, Светлана Трипапина — японку Комаки Кикути — 15:3, Аделина Загидуллина — немку Леони Эберт — 15:8.
В 1/16 финала соперницей Дериглазовой будет венгерка Фанни Крейсс, Мартьяновой — Анна Личбинска из Польши, Трипапиной — Амита Бертир из Сингапура, Загидуллиной — ещё одна представительница Польши Юлия Вальчик.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter