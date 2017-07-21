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21 июля 2017, 12:57 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Четыре российские рапиристки вышли в 1/16 финала чемпионата мира в Лейпциге

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.

В 1/16 финала личного турнира рапиристок пробились все четыре россиянки. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова победила чешку Андрею Бимову — 15:4, Марта Мартьянова — аргентинку Флавию Морманди — 15:7, Светлана Трипапина — японку Комаки Кикути — 15:3, Аделина Загидуллина — немку Леони Эберт — 15:8.

В 1/16 финала соперницей Дериглазовой будет венгерка Фанни Крейсс, Мартьяновой — Анна Личбинска из Польши, Трипапиной — Амита Бертир из Сингапура, Загидуллиной — ещё одна представительница Польши Юлия Вальчик.
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