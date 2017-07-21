Саблисты Якименко, Ибрагимов и Даниленко вышли в 1/16 финала чемпионата мира
В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.
В 1/16 финала в личном турнире саблистов вышли россияне Алексей Якименко, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко. Выбыл из борьбы за награды Вениамин Решетников.
Ибрагимов победил Лам Хин Чуна из Гонконга — 15:4, Даниленко — Фарса Ферьяни из Туниса — 15:5, Якименко — японца Кенто Йосиду — 15:4. Решетников потерпел поражение от венгра Андраша Шатмари — 11:15.
В 1/16 финала Ибрагимов сразится с венгром Чанадом Гемеши, Даниленко — с иранцем Муджтабой Абедини, Якименко — с иранцем Али Пакдаманом.
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