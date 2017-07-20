Сборная России без потерь прошла 1-й раунд ЧМ-2017 по фехтованию во всех видах оружия

Чемпионат мира по фехтованию проходит в немецком Лейпциге с 19 по 26 июля. В четверг состоялись отборочные соревнования среди мужчин в рапире, а также среди женщин в шпаге и сабле. Накануне успешно отобрались в индивидуальных соревнованиях российские участники трех других видов программы.

Соревновательный день в четверг начинали шпажистки. Виолетта Колобова и Татьяна Логунова, входящие в топ-16 мирового рейтинга, от отбора были освобождены. Татьяна Гудкова и Дарья Мартынюк прошли в основную сетку через отбор. В 1/64 финала россиянки соответственно обыграли шведку Эльвиру Мартенссон (15:5) и Ульяну Балаганскую из Казахстана (15:7).

В турнире саблисток в четверг не выступала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, которая является лидером мирового рейтинга. Ее выступление в личном первенстве находилось под вопросом из-за травмы, но тренерский штаб принял решение заявить Егорян. Другие россиянки Анна Башта, Валерия Большакова и София Позднякова пробились в основную сетку через групповой этап и стадию 1/64 финала.

Участником 1/32 финала в турнире рапиристов автоматически стал бронзовый призер Олимпиады-2016 Тимур Сафин. Тимур Арсланов и Алексей Черемисинов за счет успешного выступления на групповом этапе прошли в основную сетку без дополнительных поединков. Дмитрий Жеребченко на стадии 1/64 финала выбил румына Бенжамина Бодо (15:4).