Мартынюк, Гудкова, Башта, Большакова, Позднякова прошли квалификацию на ЧМ
В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.
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В соревнованиях шпажисток квалификацию преодолели россиянки Дарья Мартынюк и Татьяна Гудкова, в турнире саблисток — Анна Башта, Валерия Большакова и Софья Позднякова.
По рейтингу от квалификации были освобождены двукратные олимпийские чемпионки саблистка Яна Егорян и шпажистка Татьяна Логунова, а также призёр Олимпийских игр шпажистка Виолетта Колобова.
В 1/32 финала Логунова сразится с Николь Тал из Израиля, Колобова — с Си Син Ян из Гонконга, Мартынюк — с эстонкой Ириной Эмбрих, Гудкова — с немкой Моникой Созанской. В турнире саблисток Большакова встретится с представительницей Греции Теодорой Гкунтурой, Позднякова — с румынкой Бьянкой Паску, Башта — с Богной Юзвяк из Польши, Егорян — с канадкой Мэдисон Тургуд.
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