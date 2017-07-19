Российские шпажисты и саблисты в полном составе вышли в 1/32 финала ЧМ-2017

Российские шпажисты первыми стартовали на чемпионате мира по фехтованию, который проходит с 19 по 26 июля в Лейпциге. Отборочные соревнования в этом виде оружия прошли в среду утром, финальные намечены на 22 июля. Саблисты стартовали в среду днем, медали в этой дисциплину будут разыграны в пятницу, 21 июля.

Лучший в мировом рейтинге среди российских шпажистов Вадим Анохин был освобожден от участия в отборе и начнет свое выступление с 1/32 финала. Другой россиянин Павел Сухов выиграл все свои бои на групповом этапе и также автоматически попал в число лучших 64 шпажистов турнира. Еще два россиянина пробились в 1/32 финала через сетку отбора: Сергей Ходос победил по очереди румына Андриана Сзилаги (15:10) и канадца Максима Бринк-Крото (15:7), а Никита Глазков испанца Анхеля Фабрегата (15:8) и венгра Гергели Шиклоши (15:8). Все четыре россиянина примут участие в решающих поединках турнира шпажистов.

На групповом этапе турнира саблистов Камиль Ибрагимов и 8-кратный чемпион мира Алексей Якименко одержали по шесть побед и автоматически вышли в 1/32 финала. Двум другим саблистам Дмитрию Даниленко и Вениамину Решетникову прошлось провести по дополнительному бою: Даниленко одержал победу над иранцем Мохаммадом Фотоухи (15:12), а Решетников — над вьетнамцем Ву Тан Аном (15:10).

Вечером в среду также пройдет отбор среди рапиристок. Однако россиянки в нем участия не примут: все представительницы сборной России входят в число 16 лучших спортсменок мира, поэтому освобождены от участия в этой стадии. На ЧМ-2017 от России в этом виде оружия выступят олимпийская чемпионка Рио-2016 и лидер мирового рейтинга Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.