Шпажисты Сухов, Глазков и Ходос преодолели квалификацию на ЧМ

В соревнованиях шпажистов квалификацию прошли россияне Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос. Сухов выиграл все шесть боев, Глазков и Ходос после группового этапа прошли ещё по два раунда плей-офф.

В 1/32 финала Ходос встретится с Суховым, Глазков — с итальянцем Паоло Пиццо, Вадим Анохин, который был освобождён от участия в квалификации по рейтингу, сразится с представителем Чехии Иржи Бераном.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.