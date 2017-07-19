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19 июля 2017, 17:11 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Шпажисты Сухов, Глазков и Ходос преодолели квалификацию на ЧМ

В Лейпциге (Германия) стартовал чемпионат мира по фехтованию.

В соревнованиях шпажистов квалификацию прошли россияне Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос. Сухов выиграл все шесть боев, Глазков и Ходос после группового этапа прошли ещё по два раунда плей-офф.

В 1/32 финала Ходос встретится с Суховым, Глазков — с итальянцем Паоло Пиццо, Вадим Анохин, который был освобождён от участия в квалификации по рейтингу, сразится с представителем Чехии Иржи Бераном.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.
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