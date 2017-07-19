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19 июля 2017, 14:57 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Мамедов: Саблистка Егорян выступит в личных соревнованиях на ЧМ по фехтованию

ЛЕЙПЦИГ, 19 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян выступит в личных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Лейпциге с 19 по 26 июля. Егорян из-за перелома пальца ноги в июне пропустила личные соревнования на чемпионате Европы в Тбилиси, выступив лишь в командном первенстве. Ранее Мамедов в интервью «Р-Спорт» заявлял, что Егорян до конца не восстановилась и может пропустить личное первенство на ЧМ-2017.

«Да, Яна выступит в личных соревнованиях. Сделаем страховку с соседним пальцем. Не думаю, что будем начинать сразу с (обезболивающих) уколов. Если начнет болеть, сделаем только тогда. Потренировалась она нормально, продуктивно. Надеюсь, все с ней будет хорошо», — сказал Мамедов корреспонденту «Р-Спорт».
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