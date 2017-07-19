Глазунов: Тренерский штаб удовлетворен стартом шпажистов РФ на ЧМ по фехтованию

Российские шпажисты первыми стартовали на чемпионате мира по фехтованию, который проходит с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге. Павел Сухов выиграл шесть боев из шести, Сергей Ходос одержал четыре победы и проиграл лишь марокканцу Хуссаму Элькорду, а Никита Глазков выиграл четыре боя при двух поражениях.

«Если говорить в целом, то стартом можно быть удовлетворенными. Павел Сухов выиграл все свои бои и напрямую вышел в 1/64 финала. Что касается Ходоса, в бою с марокканцем он повел 2:0, но упустил инициативу и в итоге проиграл. При этом в целом Сергей фехтование показывает уверенное, это радует. Больше других волнуемся за Никиту Глазкова, но у нас есть время внести коррективы», — сказал Глазунов.

Лучший в мировом рейтинге среди российских шпажистов Вадим Анохин был освобожден от предварительных соревнований. «Всегда тяжело начинать фехтовать сразу с листа, — ответил Глазунов на вопрос о готовности Анохина к чемпионату мира. — Но необходимый объем работы на “Круглом озере” он проделал, находится в оптимальном состоянии. Личный тренер его здесь, он еще будет тренироваться до старта на чемпионате мира. Надеемся, что все будет хорошо».