В последние годы именно россияне задают тон в фехтовании. Предыдущее мировое первенство проходило в Москве и завершилось триумфом отечественного оружия. Личные победы одержали Алексей Якименко, Инна Дериглазова и Софья Великая, а женская сабельная сборная не оставила никому шансов в командном турнире. Олимпийские игры в Рио получились для нас еще более успешными: финал Яны Егорян и Великой, золотой успех Дериглазовой, долгожданное первое место в женской командной сабле и сенсация мужской командной рапиры. А ведь были еще бронзовые медали Тимура Сафина и шпажисток в командных соревнованиях.

ХАРАКТЕР ЕГОРЯН.

Однако нужно быть готовым к тому, что на предстоящем чемпионате мира такую россыпь медалей российская сборная не завоюет. Сразу 16 человек из нашего олимпийского состава не выступят в Германии. Кто-то завершил карьеру, кто-то приостановил, а кто-то травмирован.

Тем не менее перед командой стоит задача попасть в тройку в общекомандном зачете. Оно и неудивительно — даже в нынешней экспериментальной российской сборной целый ряд звездных спортсменов. В первую очередь это, конечно, Яна Егорян. 23-летняя спортсменка прошлым летом влюбила в себя всю страну. И именно она — лицо нынешней команды.

Другое дело, пока еще нельзя с уверенностью говорить, что двукратная олимпийская чемпионка выступит в Лейпциге в личном турнире. Незадолго до чемпионата Европы спортсменка сломала палец на ноге. Ей бы спокойно восстанавливаться к мировому первенству, но она с этим ни в какую не соглашалась. Хотела помочь сборной на Европе. В итоге в Тбилиси наша сабельная команда с Егорян в составе дошла до финала, но Яна пожертвовала для этого своим здоровьем.

Несмотря на это, она готова выступать на чемпионате мира. На уколах и характере. Хотя не исключено, что врачи и тренерский штаб, исходя из состояния блестящей саблистки, примут решение освободить ее от личного турнира.

ОТ СИДНЕЯ ДО ЛЕЙПЦИГА.

Помимо Егорян есть в составе Инна Дериглазова. Действующая чемпионка мира и триумфатор Рио в рапире. Разумеется, на нее возлагаются большие надежды. Правда, на все том же первенстве Европы в Грузии россиянка в финале проиграла семикратной чемпионке мира Арианне Эрриго. Однако факт того, что она дошла до решающего поединка, уже говорит о хорошей форме нашей спортсменки. Да и проиграла Инна в нем всего лишь один укол — 14:15. Вполне возможно, из-за этого поражения Дериглазова будет только по-спортивному злее.

В составе и Тимур Сафин. Один из лучших рапиристов мира. В команде саблистов суперветеран Алексей Якименко. С Олимпийскими играми у него пока не складывается, а вот на чемпионатах мира 33-летний спортсмен побеждал уже восемь раз. И даже в Лейпциге. В 2005-м.

В сборной и неувядающая 37-летняя Татьяна Логунова, в коллекции которой есть, например, золотая медаль олимпийского турнира в Сиднее-2000. Свой первый чемпионат мира она выиграла в 2001-м. А вот после 2010-го наград на мировых первенствах Татьяна не завоевывала. Чем не повод громко напомнить о себе? А ее подруга по оружию двукратная чемпионка мира Виолетта Колобова выиграла недавний чемпионат Европы в личном первенстве и очень хочет повторить успех в Германии.

А ведь помимо признанных и титулованных фехтовальщиков в этой сборной целый ряд молодых и пока совсем неизвестных широкой спортивной общественности спортсменов. Например, чемпионки Европы среди юниоров этого года Марта Мартьянова и София Позднякова. Одной 18 лет, второй — 20. Жажды побед им, как и другим дебютантам крупных официальных турниров, не занимать. Ждать от них золотых медалей уже сейчас, конечно, наивно, но внимательно следить — стоит обязательно. Не исключено, что кому-то удастся заставить говорить о себе в восторженных тонах уже на предстоящем турнире.

— Мы не хотим выпадать из тройки призеров в общекомандном зачете. Это будет трудно, — оценил перспективны чемпионата мира главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. — С 2013 по 2016 год мы неизменно командный зачет выигрывали и привыкли к победам, хотя до этого с 2002-го 11 лет подряд не брали Кубок наций. В общем, в тройке остаться надо даже сейчас. А если мы займем первое место, я, наверное, сойду с ума от счастья.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Шпага. Мужчины. Вадим Анохин (только личные), Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Антон Глебко (только командные).

Женщины. Татьяна Логунова (только личные соревнования), Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева (только командные).

Сабля. Мужчины. Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников (только личные), Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков (только командные).

Женщины. Яна Егорян, Анна Башта, Валерия Большакова, София Позднякова, Анастасия Баженова (резерв).

Рапира. Мужчины. Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов (только личные), Дмитрий Ригин (только командные).

Женщины. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова (резерв).

КАЛЕНДАРЬ ФИНАЛОВ

21 июля. Женщины. Рапира. Мужчины. Сабля.

22 июля. Женщины. Сабля. Мужчины. Шпага.

23 июля. Женщины. Шпага. Мужчины. Рапира.

24 июля. Женщины. Командная рапира. Мужчины. Командная сабля.

25 июля. Женщины. Командная сабля. Мужчины. Командная сабля.

26 июля. Женщины. Командная шпага. Мужчины. Командная рапира.