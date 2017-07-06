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6 июля 2017, 17:27 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Объявлен состав сборной России по фехтованию на чемпионат мира-2017 в Лейпциге

Определен состав сборной России по фехтованию на чемпионат мира 2017 года в немецком Лейпциге.

Определен состав сборной России по фехтованию на чемпионат мира 2017 года в немецком Лейпциге. Увеличить
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Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации фехтования России, в состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 26 июля, вошли:

шпага: Татьяна Логунова (только в личных соревнованиях), Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева (только в командных); Вадим Анохин (только в личных), Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Антон Глебко (только в командных);.

сабля: Яна Егорян, Анна Башта, Валерия Большакова, София Позднякова, Анастасия Баженова (резерв); Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников (только в личных), Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков (только в командных);.

рапира: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова (резерв); Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов (только в личных), Дмитрий Ригин (только в командных).
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