Мутко: Российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в Тбилиси

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В ходе турнира, проходившего с 12 по 17 июня, были разыграны медали в 12 дисциплинах. Российской команде удалось показать высокие результаты как в личных, так и в командных соревнованиях: золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные — рапиристы Тимур Сафин и Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажисток, бронзовую — саблист Сергей Ходос.

«Команда российских фехтовальщиков всегда была надежной частью олимпийской сборной страны, — отметил Мутко. — При этом надо отметить, что после блестящего выступления нашей сборной по фехтованию на Играх-2016 в ней произошла смена поколений. И, несмотря на это, она снова подтвердила свой класс. Поздравляю спортсменов и тренеров, всю Федерацию фехтования России».

В неофициальном командном зачете россияне уступили лишь итальянцам, завоевавшим на турнире на одну медаль больше (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), и оставили далеко позади ставших третьими французов (3−0−3).

«Таким и должно быть выступление на чемпионате Европы, хотя ребятам было непросто — итальянцы, безусловно, остаются самым серьезным соперником сборной России. В целом хочу отметить, что их результат — хороший предвестник наших будущих олимпийских перспектив», — подчеркнул вице-премьер.

Теперь сборной России по фехтованию предстоит подготовка к чемпионату мира, который пройдет в июле в Лейпциге. Как сообщил ранее ТАСС главный тренер сборной Ильгар Мамедов, состав команды бюро Федерации фехтования России утвердит 6 июля.