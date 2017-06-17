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17 июня 2017, 19:00 | Летние: Фехтование | ТАСС

Сборная России заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию стала второй в неофициальном общекомандном зачете чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.

Российские спортсмены в общей сложности завоевали 10 медалей — три золотые шесть серебряных и одну бронзовую. Увеличить
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Российские спортсмены в общей сложности завоевали 10 медалей — три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные — рапирист Тимур Сафин, рапиристка Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажистов, бронзовую — саблист Сергей Ходос.

Первое место в зачете заняла команда Италии (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), третьими стали французы (3−0−3).
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