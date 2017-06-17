Сборная России по фехтованию на саблях стала чемпионом Европы
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на саблях стала победителем чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале турнира россияне победили команду Италии со счетом 45:41. Бронзовыми призерами стали венгры, в матче за третье место победившие немцев (45:28).
В составе сборной России выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко. Эта медаль стала 10-й для российской команды на турнире.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter