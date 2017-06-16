Рапиристки сборной России завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованиях
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала серебряным призером чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.
В финале россиянки проиграли команде Италии со счетом 31:45. Обладательницами бронзовых медалей стали немки, в матче за третье место победившие венгерок (45:18).
В составе сборной России выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипалина и Марта Мартьянова. Эта медаль стала восьмой для российской команды на турнире.
Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.
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