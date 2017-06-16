Российские шпажисты победили украинцев в финале чемпионата Европы в Тбилиси
В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию.
Российские шпажисты Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов в финале командного турнира победили украинцев со счётом 33:32.
Бронзу завоевала сборная Чехии, которая оказалась сильнее команды Германии — 23:22.
Это второе золото для сборной России на чемпионате Европы в Тбилиси. Также в активе россиян четыре серебра и одна бронза.
Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня командными турнирами саблистов и шпажисток.
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