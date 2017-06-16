Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30099193/
16 июня 2017, 18:35 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские шпажисты победили украинцев в финале чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию.

Российские шпажисты Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов в финале командного турнира победили украинцев со счётом 33:32.

Бронзу завоевала сборная Чехии, которая оказалась сильнее команды Германии — 23:22.

Это второе золото для сборной России на чемпионате Европы в Тбилиси. Также в активе россиян четыре серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня командными турнирами саблистов и шпажисток.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?