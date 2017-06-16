Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ в командном турнире

В финале турнира россияне победили команду Украины со счетом 33:32. Бронзовыми призерами стали чехи, в матче за третье место победившие немцев (23:22).

В составе сборной России выступали Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов и Сергей Бида. Эта медаль стала седьмой для российской команды на турнире.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.