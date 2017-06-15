Немец Хартунг стал победителем турнира саблистов на ЧЕ по фехтованию в Тбилиси
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Немец Макс Хартунг завоевал золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси, выиграв турнир саблистов.
В финале соревнований Хартунг победил венгра Арона Силадьи со счетом 15:7.
Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали полуфиналисты соревнований — итальянец Лука Куратоли и грузин Сандро Базадзе.
Россиянин Алексей Якименко завершил борьбу на стадии 1/8 финала, другие представители России — Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов — не смогли преодолеть барьер 1/16 финала.
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