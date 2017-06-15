Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30087545/
15 июня 2017, 18:57 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Немец Хартунг стал победителем турнира саблистов на ЧЕ по фехтованию в Тбилиси

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Немец Макс Хартунг завоевал золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси, выиграв турнир саблистов.

В финале соревнований Хартунг победил венгра Арона Силадьи со счетом 15:7.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали полуфиналисты соревнований — итальянец Лука Куратоли и грузин Сандро Базадзе.

Россиянин Алексей Якименко завершил борьбу на стадии 1/8 финала, другие представители России — Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов — не смогли преодолеть барьер 1/16 финала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать