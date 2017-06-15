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15 июня 2017, 16:44 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский саблист Якименко проиграл украинцу Ягодке в 1/8 финала ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Российский саблист Алексей Якименко завершил выступление на стадии 1/8 финала в индивидуальном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В борьбе за выход в ¼ финала Якименко уступил украинцу Андрею Ягодке со счетом 11:15.

Якименко был единственным представителем России, который боролся за выход в восьмерку сильнейших. Другие россияне Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов завершили выступление на стадии 1/16 финала.
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