Российский саблист Якименко проиграл украинцу Ягодке в 1/8 финала ЧЕ по фехтованию

В борьбе за выход в ¼ финала Якименко уступил украинцу Андрею Ягодке со счетом 11:15.

Якименко был единственным представителем России, который боролся за выход в восьмерку сильнейших. Другие россияне Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов завершили выступление на стадии 1/16 финала.