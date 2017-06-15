Российский саблист Якименко проиграл украинцу Ягодке в 1/8 финала ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Российский саблист Алексей Якименко завершил выступление на стадии 1/8 финала в индивидуальном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
В борьбе за выход в ¼ финала Якименко уступил украинцу Андрею Ягодке со счетом 11:15.
Якименко был единственным представителем России, который боролся за выход в восьмерку сильнейших. Другие россияне Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов завершили выступление на стадии 1/16 финала.
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