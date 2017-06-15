Россиянка Колобова пробилась в полуфинал ЧЕ по фехтованию в турнире на шпагах
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Россиянка Виолетта Колобова пробилась в полуфинал турнира шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
В ¼ финала Колобова победила представительницу Люксембурга Лиз Фауч со счетом 15:7. За выход в финал соревнований Колобова поборется с венгеркой Эмеше Сас.
Пробившись в полуфинал, Колобова гарантировала себе минимум бронзовую медаль соревнований.
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