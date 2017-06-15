Шпажистка Колобова вышла в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Российская шпажистка Виолетта Колобова одержала победу в 1/8 финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
Колобова в четверг в матче 1/8 финала нанесла поражение француженке Лорен Ремби — 10:9. В четвертьфинале россиянка встретится с Лиз Фауч из Люксембурга.
Еще одна россиянка Татьяна Логунова в своем матче 1/8 финала уступила немке Александре Ндоло со счетом 10:15.
Ранее на стадии 1/16 финала турнир покинула Татьяна Гудкова, проигравшая Колобовой — 7:13.
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