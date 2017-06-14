Российские саблистки завоевали серебро ЧЕ по фехтованию в командном турнире
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Саблистки сборной России завоевали серебряные медали чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси, в командном турнире.
В финале соревнований россиянки уступили команде Италии со счетом 44:45.
Бронзовые медали взяла сборная Франции, победившая в матче за третье место команду Венгрии со счетом 45:36.
Ранее в среду российские рапиристы также завоевали серебро в мужском командном турнире.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter