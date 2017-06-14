Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30074898/
14 июня 2017, 19:15 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские саблистки завоевали серебро ЧЕ по фехтованию в командном турнире

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Саблистки сборной России завоевали серебряные медали чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси, в командном турнире.

В финале соревнований россиянки уступили команде Италии со счетом 44:45.

Бронзовые медали взяла сборная Франции, победившая в матче за третье место команду Венгрии со счетом 45:36.

Ранее в среду российские рапиристы также завоевали серебро в мужском командном турнире.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать