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14 июня 2017, 18:30 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские рапиристы завоевали серебро ЧЕ по фехтованию в командном турнире

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Рапиристы сборной России завоевали серебряные медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале соревнований россияне уступили команде Франции со счетом 43:45. В составе сборной России на турнире выступили Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов.

Бронзовые медали завоевала сборная Италии, одолевшая в матче за третье место команду Германии со счетом 45:40.
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