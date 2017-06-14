Российские рапиристы завоевали серебро ЧЕ по фехтованию в командном турнире
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Рапиристы сборной России завоевали серебряные медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
В финале соревнований россияне уступили команде Франции со счетом 43:45. В составе сборной России на турнире выступили Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов.
Бронзовые медали завоевала сборная Италии, одолевшая в матче за третье место команду Германии со счетом 45:40.
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