Российские рапиристы победили команду Италии и вышли в финал ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах победила команду Италии и вышла в финал командного турнира чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.
В составе сборной России выступают Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов. В полуфинале россияне победили итальянцев со счетом 45:40.
Позже в финале российские рапиристы встретятся с командой Франции.
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