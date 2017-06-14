Российские рапиристы победили команду Италии и вышли в финал ЧЕ по фехтованию

В составе сборной России выступают Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов. В полуфинале россияне победили итальянцев со счетом 45:40.

Позже в финале российские рапиристы встретятся с командой Франции.