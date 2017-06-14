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14 июня 2017, 13:56 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские саблистки победили команду Германии в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси, в командных соревнованиях.

В среду россиянки в четвертьфинале взяли верх над командой Германии со счетом 45:41. В состав команды России на турнир входят Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова.

За выход в финал соревнований сборная России в этот же день поспорит с венгерками, которые ранее одержали победу над украинками — 45:43.
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