Российские саблистки победили команду Германии в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси, в командных соревнованиях.
В среду россиянки в четвертьфинале взяли верх над командой Германии со счетом 45:41. В состав команды России на турнир входят Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова.
За выход в финал соревнований сборная России в этот же день поспорит с венгерками, которые ранее одержали победу над украинками — 45:43.
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