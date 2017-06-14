Российские саблистки победили команду Германии в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию

В среду россиянки в четвертьфинале взяли верх над командой Германии со счетом 45:41. В состав команды России на турнир входят Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова.

За выход в финал соревнований сборная России в этот же день поспорит с венгерками, которые ранее одержали победу над украинками — 45:43.