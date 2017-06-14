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14 июня 2017, 13:55 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

В среду в полуфинале россиянки победили команду Венгрии со счетом 45:25. В составе сборной России на чемпионате Европы выступают Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова.

Соперницы сборной России определятся в матче Италия — Франция.
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