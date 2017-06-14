Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.
В среду в полуфинале россиянки победили команду Венгрии со счетом 45:25. В составе сборной России на чемпионате Европы выступают Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова.
Соперницы сборной России определятся в матче Италия — Франция.
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