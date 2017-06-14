Российские рапиристы победили команду Турции в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах нанесла поражение сборной Турции в четвертьфинале командного турнира чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.
Россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов в среду одержали победу со счетом 45:13.
Соперник российских рапиристов по полуфиналу командного турнира определяется в матче сборных Украины и Италии.
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