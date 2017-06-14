Российские рапиристы победили команду Турции в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию

Россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов в среду одержали победу со счетом 45:13.

Соперник российских рапиристов по полуфиналу командного турнира определяется в матче сборных Украины и Италии.