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14 июня 2017, 13:07 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские рапиристы победили команду Турции в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах нанесла поражение сборной Турции в четвертьфинале командного турнира чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

Россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов в среду одержали победу со счетом 45:13.

Соперник российских рапиристов по полуфиналу командного турнира определяется в матче сборных Украины и Италии.
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