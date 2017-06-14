Мужская сборная России вышла в ¼ финала ЧЕ по фехтованию в соревнованиях рапиристов
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная России вышла в ¼ финала проходящего в Тбилиси чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях рапиристов.
В среду в матче 1/8 финала россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов нанесли поражение команде Грузии — 45:23.
За выход в полуфинал российские рапиристы поспорят со сборной Турции.
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