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14 июня 2017, 13:06 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Мужская сборная России вышла в ¼ финала ЧЕ по фехтованию в соревнованиях рапиристов

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Мужская сборная России вышла в ¼ финала проходящего в Тбилиси чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях рапиристов.

В среду в матче 1/8 финала россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов нанесли поражение команде Грузии — 45:23.

За выход в полуфинал российские рапиристы поспорят со сборной Турции.
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