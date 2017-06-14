Мужская сборная России вышла в ¼ финала ЧЕ по фехтованию в соревнованиях рапиристов

В среду в матче 1/8 финала россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов нанесли поражение команде Грузии — 45:23.

За выход в полуфинал российские рапиристы поспорят со сборной Турции.