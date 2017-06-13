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13 июня 2017, 19:44 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российская рапиристка Дериглазова выиграла серебро на чемпионате Европы по фехтованию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале она уступила итальянке Арианне Эрриго со счетом 14:15. Увеличить
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В финале 27-летняя спортсменка уступила итальянке Арианне Эрриго со счетом 14:15.

Бронзу выиграли итальянка Аличе Вольпи и француженка Изаора Тибус.

Дериглазова — олимпийская чемпионка в личном первенстве (2016) и серебряный призер Игр-2012 в командных соревнованиях. Она является трехкратной чемпионкой мира, дважды побеждала на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.
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