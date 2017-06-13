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13 июня 2017, 18:10 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский шпажист Сергей Ходос завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Российский шпажист Сергей Ходос стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Российский шпажист Сергей <span class=error>Ходос</span> стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию который проходит в Тбилиси. Увеличить
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В полуфинале Ходос со счетом 10:15 проиграл итальянцу Паоло Пиццо, который в ¼ финала оказался сильнее другого россиянина Павла Сухова.

Ранее на стадии 1/16 финала борьбу завершили россияне Вадим Анохин и Никита Глазков.
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