Российский шпажист Сергей Ходос завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию
Российский шпажист Сергей Ходос стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
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В полуфинале Ходос со счетом 10:15 проиграл итальянцу Паоло Пиццо, который в ¼ финала оказался сильнее другого россиянина Павла Сухова.
Ранее на стадии 1/16 финала борьбу завершили россияне Вадим Анохин и Никита Глазков.
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