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13 июня 2017, 16:36 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский шпажист Сергей Ходос вышел в ½ финала ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Российский шпажист Сергей Ходос вышел в ½ финала чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси.

Ходос в четвертьфинальном поединке со счетом 15:9 победил чеха Иржи Берана.

Соперником Ходоса по полуфиналу станет итальянец Паоло Пиццо, оказавшийся сильнее другого россиянина Павла Сухова — 13:9.

Ранее на стадии 1/16 финала борьбу завершили россияне Вадим Анохин и Никита Глазков.
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