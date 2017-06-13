Российский шпажист Сергей Ходос вышел в ½ финала ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Российский шпажист Сергей Ходос вышел в ½ финала чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси.
Ходос в четвертьфинальном поединке со счетом 15:9 победил чеха Иржи Берана.
Соперником Ходоса по полуфиналу станет итальянец Паоло Пиццо, оказавшийся сильнее другого россиянина Павла Сухова — 13:9.
Ранее на стадии 1/16 финала борьбу завершили россияне Вадим Анохин и Никита Глазков.
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