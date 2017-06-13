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13 июня 2017, 16:33 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российская рапиристка Дериглазова пробилась в ¼ финала ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Российская рапиристка Инна Дериглазова пробилась в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Дериглазова во вторник в 1/16 финала победила чешку Андреа Бимову со счетом 15:5, а в 1/8 финала одолела польку Мартыну Елинскую — 15:8. За выход в полуфинал соревнований Дериглазова поборется с итальянкой Мартиной Батини.

На стадии 1/8 финала борьбу завершили другие россиянки — Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Загидуллина уступила итальянке Арианне Эрриго (13:15), а Мартьянова — еще одной представительнице Италии Аличе Вольпи (9:15).

Еще одна россиянка Светлана Трипапина выбыла из борьбы на стадии 1/16 финала.
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