Российская рапиристка Дериглазова пробилась в ¼ финала ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Российская рапиристка Инна Дериглазова пробилась в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
Дериглазова во вторник в 1/16 финала победила чешку Андреа Бимову со счетом 15:5, а в 1/8 финала одолела польку Мартыну Елинскую — 15:8. За выход в полуфинал соревнований Дериглазова поборется с итальянкой Мартиной Батини.
На стадии 1/8 финала борьбу завершили другие россиянки — Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Загидуллина уступила итальянке Арианне Эрриго (13:15), а Мартьянова — еще одной представительнице Италии Аличе Вольпи (9:15).
Еще одна россиянка Светлана Трипапина выбыла из борьбы на стадии 1/16 финала.
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