Грузинская саблистка Кахиани победила на домашнем чемпионате Европы по фехтованию
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Грузинская саблистка Теодора Кахиани завоевала золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси.
В финале Кахиани со счетом 15:8 победила итальянку Росселлу Грегорио. Бронзовыми призерами стали румынка Бьянка Паску и венгерка Лиза Пустаи.
Лучшей из представительниц России стала Софья Позднякова, дошедшая до четвертьфинала. Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.
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