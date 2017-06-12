Грузинская саблистка Кахиани победила на домашнем чемпионате Европы по фехтованию

В финале Кахиани со счетом 15:8 победила итальянку Росселлу Грегорио. Бронзовыми призерами стали румынка Бьянка Паску и венгерка Лиза Пустаи.

Лучшей из представительниц России стала Софья Позднякова, дошедшая до четвертьфинала. Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.