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12 июня 2017, 18:53 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский рапирист Тимур Сафин пробился в финал чемпионата Европы в Тбилиси

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Россиянин Тимур Сафин стал финалистом соревнований по фехтованию на рапирах на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси.

Россиянин Тимур <span class=error>Сафин</span> стал финалистом соревнований по фехтованию на рапирах на чемпионате Европы который проходит в Тбилиси. Увеличить
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В полуфинале российский рапирист со счетом 15:7 взял верх над французом Жереми Кадо.

В финале Сафин сразится итальянцем Даниэле Гароццо, который оказался сильнее своего соотечественника Джорджо Аволы.
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