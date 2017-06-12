Российский рапирист Тимур Сафин пробился в финал чемпионата Европы в Тбилиси
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Россиянин Тимур Сафин стал финалистом соревнований по фехтованию на рапирах на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси.
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В полуфинале российский рапирист со счетом 15:7 взял верх над французом Жереми Кадо.
В финале Сафин сразится итальянцем Даниэле Гароццо, который оказался сильнее своего соотечественника Джорджо Аволы.
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