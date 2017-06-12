Российский рапирист Сафин вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Российский рапирист Тимур Сафин вышел в ½ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
Сафин в понедельник в ¼ финала обыграл чеха Александра Шупенича со счетом 15:14. В полуфинале россиянин встретится с французом Жереми Кадо.
Ранее на стадии 1/8 финала проиграли два других представителя России на турнире — Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter