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12 июня 2017, 16:41 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский рапирист Сафин вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Российский рапирист Тимур Сафин вышел в ½ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Сафин в понедельник в ¼ финала обыграл чеха Александра Шупенича со счетом 15:14. В полуфинале россиянин встретится с французом Жереми Кадо.

Ранее на стадии 1/8 финала проиграли два других представителя России на турнире — Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко.
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