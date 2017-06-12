Российский рапирист Сафин вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию

Сафин в понедельник в ¼ финала обыграл чеха Александра Шупенича со счетом 15:14. В полуфинале россиянин встретится с французом Жереми Кадо.

Ранее на стадии 1/8 финала проиграли два других представителя России на турнире — Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко.