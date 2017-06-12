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12 июня 2017, 15:44 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский рапирист Сафин пробился в четвертьфинал чемпионата Европы по фехтованию

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Российский рапирист Тимур Сафин вышел в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Российский рапирист Тимур <span class=error>Сафин</span> вышел в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию который проходит в Тбилиси. Увеличить
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Сафин в понедельник в 1/8 финала нанес поражение поляку Лешеку Райскому со счетом 15:9. За выход в полуфинал он поспорит с чехом Александром Шупеничем.

Свои матчи на стадии 1/8 финала проиграли два других представителя России на турнире. Алексей Черемисинов уступил французу Жереми Кадо (9:15), а Дмитрий Жеребченко проиграл британцу Ричарду Крузу (10:15).
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