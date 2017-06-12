Российская саблистка Позднякова не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ по фехтованию

Позднякова в воскресенье в 1/8 финала нанесла поражение венгерке Анне Мартон, а в четвертьфинале уступила итальянке Росселле Грегорио — 12:15.

Позднякова была последней представительницей России в соревнованиях саблисток. Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.