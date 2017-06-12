Российская саблистка Позднякова не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ по фехтованию
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Российская саблистка Софья Позднякова не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
Позднякова в воскресенье в 1/8 финала нанесла поражение венгерке Анне Мартон, а в четвертьфинале уступила итальянке Росселле Грегорио — 12:15.
Позднякова была последней представительницей России в соревнованиях саблисток. Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.
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