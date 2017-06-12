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12 июня 2017, 15:04 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российская саблистка Позднякова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по фехтованию

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Российская саблистка Софья Позднякова вышла в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Позднякова в воскресенье в 1/8 финала нанесла поражение венгерке Анне Мартон со счетом 15:14. За выход в полуфинал россиянка поспорит с итальянкой Росселлой Грегорио.

Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.
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