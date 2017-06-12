Российская саблистка Позднякова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по фехтованию

Позднякова в воскресенье в 1/8 финала нанесла поражение венгерке Анне Мартон со счетом 15:14. За выход в полуфинал россиянка поспорит с итальянкой Росселлой Грегорио.

Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.