Российская саблистка Позднякова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по фехтованию
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Российская саблистка Софья Позднякова вышла в ¼ финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
Позднякова в воскресенье в 1/8 финала нанесла поражение венгерке Анне Мартон со счетом 15:14. За выход в полуфинал россиянка поспорит с итальянкой Росселлой Грегорио.
Ранее на стадии 1/16 финала из борьбы выбыли россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.
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