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12 июня 2017, 9:48 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Чемпионат Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров в 2018 году примет Сочи

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Чемпионат Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров в 2018 году пройдет в Сочи, сообщается на сайте Европейской конфедерации фехтования.

Решение о назначении хозяина турнира было принято на конгрессе организации, который прошел в воскресенье в Тбилиси. В 2019 году турнир примет итальянская Фоджа.

В марте 2017 года сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы среди юниоров, который проходил в болгарском Пловдиве.
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