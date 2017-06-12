Чемпионат Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров в 2018 году примет Сочи
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Чемпионат Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров в 2018 году пройдет в Сочи, сообщается на сайте Европейской конфедерации фехтования.
Решение о назначении хозяина турнира было принято на конгрессе организации, который прошел в воскресенье в Тбилиси. В 2019 году турнир примет итальянская Фоджа.
В марте 2017 года сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы среди юниоров, который проходил в болгарском Пловдиве.
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