Чемпионат Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров в 2018 году примет Сочи

Решение о назначении хозяина турнира было принято на конгрессе организации, который прошел в воскресенье в Тбилиси. В 2019 году турнир примет итальянская Фоджа.

В марте 2017 года сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы среди юниоров, который проходил в болгарском Пловдиве.