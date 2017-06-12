Смена поколений в действии: в Тбилиси стартует чемпионат Европы по фехтованию

Сафин выступит без Ахматхузина

Предыдущий чемпионат Европы проходил в Польше за полтора месяца до олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. Его триумфатором, как и на Играх-2016, стала сборная России. Причем здесь доминирование российских фехтовальщиков было еще более существенным: из 12 золотых медалей они выиграли половину. В индивидуальных соревнованиях отличились будущие олимпийские чемпионы рапирист Тимур Сафин и саблистка Софья Великая, также российские команды выиграли оба турнира в рапире и сабле (и мужские, и женские).

Тем не менее, сейчас сборная России переживает смену поколений, и от прошлогодних триумфаторов в Тбилиси выступит меньше половины. Сохранился состав командной сабли у мужчин, за исключением замены Николая Ковалева на Владислава Позднякова. В рапире сборная сохранила лидера, Тимура Сафина, но этот сезон пропускает не менее важное звено «золотой команды» Артур Ахматхузин, в мае перенесший очередную операцию. Лучшие российские шпажисты на ЧЕ-2016 Вадим Анохин и Татьяна Логунова также сумели добраться до Тбилиси.

Лидером у саблистов является 8-кратный чемпион мира 33-летний Алексей Якименко. После неудачи на Олимпийских играх (россиянин проиграл в 1/16 финала) были разговоры, что спортсмен завершит карьеру, однако в нынешнем сезоне, хоть и после продолжительной паузы, все же вернулся в зал. «Давайте дождемся чемпионата Европы. Этот старт сейчас гораздо важнее Олимпиады, потому что он будет через несколько недель, а Олимпиада будет бог знает когда, — отвечал Якименко на вопрос о планах на Токио-2020. — По большей части мой приоритет — командные соревнования, я их очень жду».

Егорян все еще под вопросом

Отдельно стоит написать о женской сабле. Ни Софья Великая, ни Екатерина Дьяченко, ни Юлия Гаврилова, выигравшие в августе Олимпийские игры, не выступят в Грузии. Их заменили молодые Анна Башта, Анастасия Баженова и София Позднякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Под большим вопросом и выступление Яны Егорян, безусловного лидера мировой сабли среди женщин. Незадолго до «Московской сабли» двукратная олимпийская чемпионка сломала палец. Она точно пропустит личное первенство, а вопрос по ее участию в командных соревнованиях, по словам тренеров, решится позднее.

«Если брать общую картину того, что у нас сейчас происходит в фехтовании, у нас из 24 спортсменов, которые фигурировали в качестве кандидатов в сборную команду, на сегодняшний день 14 выпали, а 15-я — травмированная Яна Егорян, — сказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. — Две девушки ушли в декрет, Софья Великая пропускает, Артур Ахматхузин сделал операцию только что, и Антон Авдеев три операции перенес. В общем, у нас было 14 потерь, и теперь к ним добавилась Яна. Хотя она, надеюсь, скоро в эту обойму вернется».

По сути, идет смена поколений. Тем юниорам, которые у нас два года подряд побеждают на первенстве мира, нужно время, чтобы они адаптировались ко взрослому фехтованию, — продолжил Мамедов. — У нас есть перспектива. С одной стороны, это хорошо, но с другой — в спорте ты должен побеждать сегодня и сейчас, а не завтра или послезавтра. Конечно, наша основная цель — Игры-2020. но никому не объяснишь это, когда привозишь с чемпионата какие-нибудь 55-е места.