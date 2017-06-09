Усманов: Включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIE

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее исполком МОК одобрил включение в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 16 новых дисциплин, среди них — два дополнительных командных турнира по фехтованию.

«Сбылась самая большая мечта многих поколений фехтовальщиков, — отметил Усманов. — Я с самого начала поставил эту цель как главный приоритет своей деятельности как президента FIE. Решение МОК является важнейшим признанием нашей многолетней работы по улучшению фехтования, по превращению его в еще более привлекательный и популярный вид спорта, отныне все наши фехтовальщики будут иметь равные возможности для участия в Олимпийских играх».

Усманов добавил, что «фехтовальщики, национальные федерации и весь мир фехтования чрезвычайно благодарны исполнительному комитету МОК, президенту МОК г-ну Томасу Баху, комиссии МОК по олимпийской программе и ее председателю Франко Карраро за это решение».

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.