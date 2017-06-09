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9 июня 2017, 22:12 | Летние: Фехтование | ТАСС

Усманов: Включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIE

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о включении новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио является признанием многолетней работы Международной федерации фехтования (FIE). Об этом заявил президент FIE Алишер Усманов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

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Ранее исполком МОК одобрил включение в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 16 новых дисциплин, среди них — два дополнительных командных турнира по фехтованию.

«Сбылась самая большая мечта многих поколений фехтовальщиков, — отметил Усманов. — Я с самого начала поставил эту цель как главный приоритет своей деятельности как президента FIE. Решение МОК является важнейшим признанием нашей многолетней работы по улучшению фехтования, по превращению его в еще более привлекательный и популярный вид спорта, отныне все наши фехтовальщики будут иметь равные возможности для участия в Олимпийских играх».

Усманов добавил, что «фехтовальщики, национальные федерации и весь мир фехтования чрезвычайно благодарны исполнительному комитету МОК, президенту МОК г-ну Томасу Баху, комиссии МОК по олимпийской программе и ее председателю Франко Карраро за это решение».

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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