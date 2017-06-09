Колобков положительно оценил увеличение числа дисциплин в фехтовании на ОИ
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о двух дополнительных комплектах наград в фехтовании на Олимпийских играх 2020 года — важнейшее для вида спорта и говорит об огромной работе, проделанной Международной федерацией фехтования (FIE). Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах 2000 года, шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Павел Колобков.
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«Сегодня фехтование решением МОК получило два комплекта медалей в командных соревнованиях на Олимпийских играх, это важнейшее решение для спортсменов, представляющих наш вид спорта, для развития всего фехтования, — заявил Колобков. — Оно говорит о том, что FIE проделала огромную работу и добилась того, к чему мировое фехтование стремилось на протяжении нескольких последних олимпийских циклов. Совершенно очевидно, что фехтование становится все более популярным, оно отвечает критериям МОК, ведется постоянная работа, вид спорта развивается».
На Играх в Токио 2020 года получили возможность участвовать мужская команда рапиристов, а также женская в шпаге. «Мужская команда всегда претендует на медали Олимпийских игр, уверен, могут рассчитывать на успех и шпажистки», — считает Колобков.
На Олимпиаде в
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