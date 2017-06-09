Колобков положительно оценил увеличение числа дисциплин в фехтовании на ОИ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня фехтование решением МОК получило два комплекта медалей в командных соревнованиях на Олимпийских играх, это важнейшее решение для спортсменов, представляющих наш вид спорта, для развития всего фехтования, — заявил Колобков. — Оно говорит о том, что FIE проделала огромную работу и добилась того, к чему мировое фехтование стремилось на протяжении нескольких последних олимпийских циклов. Совершенно очевидно, что фехтование становится все более популярным, оно отвечает критериям МОК, ведется постоянная работа, вид спорта развивается».

На Играх в Токио 2020 года получили возможность участвовать мужская команда рапиристов, а также женская в шпаге. «Мужская команда всегда претендует на медали Олимпийских игр, уверен, могут рассчитывать на успех и шпажистки», — считает Колобков.