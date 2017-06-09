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9 июня 2017, 19:00 | Летние: Фехтование | ТАСС

Колобков: Cомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что положительное решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских фехтовальщиков не подвергалось сомнению. Об этом он рассказал ТАСС.

Колобков: Cомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было - Фото Увеличить
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В пятницу стало известно, что WADA прекратило дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена.

«Не было никаких сомнений, что фехтовальщики всегда полностью чисты перед антидопинговыми службами, — сказал Колобков. — Никогда к фехтованию претензий не было, причем не только к российскому, но и к международному. Это важное решение, и я его приветствую».

Глава независимой комиссии WADA Макларен 9 декабря прошлого года в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, в документе упоминались 27 российских фехтовальщиков. Позднее Федерация фехтования России (ФФР) представила результаты своей проверки с доказательствами невиновности фехтовальщиков Международной федерации фехтования (ФИЕ), после перепроверки данных ФИЕ обратилась с отчетами в WADA.
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Федерация: Признание WADA невиновности фехтовальщиков РФ является торжеством правды

Федерация: Признание WADA невиновности фехтовальщиков РФ является торжеством правды

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании невиновности российских фехтовальщиков в употреблении допинга является торжеством правды. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.
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9 июня

Колобков: сомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было

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