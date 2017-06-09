Федерация: Признание WADA невиновности фехтовальщиков РФ является торжеством правды

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В пятницу WADA сообщило о том, что дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии были упомянуты в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена, прекращено.

«Правда наконец восторжествовала — WADA приняло решение о прекращении расследования в отношении наших спортсменов, что очень радует. Работа была проведена большая, это воздалось нам сторицей», — подчеркнул Михайлов.

Как сообщил глава ФФР, организация начала работу сразу после публикации в июне прошлого года первой части доклада профессора Ричарда Макларена, независимого эксперта WADA. «Работа проводилась в течение года после опубликования первой части доклада господина Макларена, — рассказал Михайлов. — В первой части упоминалось 4 наших спортсмена основной команды, которые подозревались в употреблении допинга, во второй к ним присовокупили еще 23 спортсмена из второго и третьего эшелона. Практически все без исключения подозревались в употреблении остарина».

ФФР работала совместно с FIE

Михайлов подчеркнул, что работа велась совместно с Международной федерацией фехтования (FIE). «Мы вели совместную работу с FIE, обращались к ним за помощью, проводили внутреннее расследование по тем материалам. Со своей стороны в результате анализа доклада Макларена, переписки информатора WADA Григория Родченкова и Алексея Великодного, опроса наших тренеров, спортсменов, пришли к выводу — наши спортсмены не употребляли этот препарат, о чем мы и сообщили в FIE».

«FIE в свою очередь на основании наших материалов провела свое дополнительное расследование, подготовила соответствующее юридическое заключение и переправила материалы в WADA, которое в свою очередь должно было принять окончательное решение о преследовании или непреследовании наших фехтовальщиков. Мы очень рады, что эта история закончена», — подчеркнул Михайлов.