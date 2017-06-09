WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков — ФФР
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи имена были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщается в пресс-релизе Федерации фехтования России (ФФР).
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В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«8 июня 2017 года Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение о прекращении расследования в отношении 27 российских фехтовальщиков, имена которых были упомянуты в докладе Макларена, и сообщило, что считает это дело закрытым», — сказано в релизе.
«После публикации в 2016 году доклада Макларена, в котором были ссылки на неподтвержденные факты нарушений антидопинговых правил, Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, свидетельств и обстоятельств, указанных в докладе, и представила Международной федерации фехтования убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга», — также говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда упомянутые в докладе российские спортсмены позже были оправданы. Международная федерация каноэ (ICF) в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпийских игр в
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