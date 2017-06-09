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9 июня 2017, 17:41 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков — ФФР

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи имена были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщается в пресс-релизе Федерации фехтования России (ФФР).

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В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. Российские власти отрицают данные утверждения.

«8 июня 2017 года Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение о прекращении расследования в отношении 27 российских фехтовальщиков, имена которых были упомянуты в докладе Макларена, и сообщило, что считает это дело закрытым», — сказано в релизе.

«После публикации в 2016 году доклада Макларена, в котором были ссылки на неподтвержденные факты нарушений антидопинговых правил, Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, свидетельств и обстоятельств, указанных в докладе, и представила Международной федерации фехтования убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга», — также говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда упомянутые в докладе российские спортсмены позже были оправданы. Международная федерация каноэ (ICF) в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, российских гребцов, включая чемпиона Олимпиады-2012 Александра Дьяченко, бронзового призера Игр-2012 в Лондоне Алексея Коровашкова и серебряного призера чемпионата мира-2014 Наталью Подольскую из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA. В марте ICF сообщила Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), что достаточных доказательств вины девяти спортсменов нет, и отстранение с них снято.
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