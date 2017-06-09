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9 июня 2017, 11:02 | Летние: Фехтование | УНИАН

Олимпийская чемпионка Харлан возглавит сборную Украины на чемпионате Европы по фехтованию

Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию обнародовал состав команды на чемпионат Европы, который возглавит Олимпийская чемпионка Ольга Харлан сообщается в Facebook Национальной федерации фехтования Украины.

Турнир пройдет с 12 по 17 июня в столице Грузии. Увеличить
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В частности, на европейском первенстве выступит одна из самых титулованных украинских фехтоваьщиц, олимпийская чемпионка Пеикна-2008 Ольга Харлан. А вот ее пратнеры по серебрянной команде Рио-2016Алина Комащук, Елена Кравацкая и Елена Воронина восстанавливаются после травм.

Также, в составе команды пятеро новичков: Владимир Станкевич (шпага), Богдан Платонов (сабля), Дмитрий Чучукало (рапира), Елена Прокуда (сабля) и Юлия Бакастова (сабля).

Полностью состав сборной выглядит таким образом:

Рапира (мужская):

Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк.

Сабля (мужская):

Андрей Ягодка, Дмитрий Пундик, Богдан Платонов, Алексей Стаценко.

Сабля (женская):

Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Юлия Бакастова, Елена Прокуда.

Шпага (мужская):

Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич.

Шпага (женская):

Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова.

Чемпионат Европы пройдет в Тбилиси (Грузия) с 12 по 17 июня.
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