Олимпийская чемпионка Харлан возглавит сборную Украины на чемпионате Европы по фехтованию

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В частности, на европейском первенстве выступит одна из самых титулованных украинских фехтоваьщиц, олимпийская чемпионка Пеикна-2008 Ольга Харлан. А вот ее пратнеры по серебрянной команде Рио-2016Алина Комащук, Елена Кравацкая и Елена Воронина восстанавливаются после травм.

Также, в составе команды пятеро новичков: Владимир Станкевич (шпага), Богдан Платонов (сабля), Дмитрий Чучукало (рапира), Елена Прокуда (сабля) и Юлия Бакастова (сабля).

Полностью состав сборной выглядит таким образом:

Рапира (мужская):

Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк.

Сабля (мужская):

Андрей Ягодка, Дмитрий Пундик, Богдан Платонов, Алексей Стаценко.

Сабля (женская):

Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Юлия Бакастова, Елена Прокуда.

Шпага (мужская):

Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич.

Шпага (женская):

Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова.

Чемпионат Европы пройдет в Тбилиси (Грузия) с 12 по 17 июня.