Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию

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В соревнованиях рапиристов у мужчин выступят Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко, у женщин — Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

В соревнованиях саблистов у мужчин примут участие Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко, у женщин — Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и Софья Позднякова.

В соревнованиях шпажистов у мужчин заявлены Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, у женщин — Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Дарья Мартынюк.