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5 июня 2017, 20:16 | Летние: Фехтование | ТАСС

Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию, который пройдет в Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.

Турнир пройдет <nobr>12—17 июня</nobr> в Тбилиси. Увеличить
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В соревнованиях рапиристов у мужчин выступят Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко, у женщин — Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

В соревнованиях саблистов у мужчин примут участие Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко, у женщин — Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и Софья Позднякова.

В соревнованиях шпажистов у мужчин заявлены Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, у женщин — Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Дарья Мартынюк.

Чемпионат Европы по фехтованию пройдет 12—17 июня.
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МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) занимается восстановлением здоровья двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Яны Егорян, спортсменка заявлена на чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.
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