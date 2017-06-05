ФМБА занимается восстановлением саблистки Егорян, она заявлена на ЧЕ

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В понедельник состоялся тренерский совет Федерации фехтования России (ФФР). Егорян была вынуждена пропустить турнир «Московская сабля», который завершился в воскресенье в Москве на малой арене «ВТБ Ледовый дворец». Спортсменка на прошлой неделе получила травму пальца ноги. Предполагалось, что она пропустит чемпионат Европы.

«Прежде всего мы обсудили состав команды на чемпионат Европы. Яна Егорян заявлена для участия на турнире», — сказал Мамедов.

«Параллельно я обратился к замглаве ФМБА Юлии Мирошниковой. Вчера вечером она взяла всю заботу о восстановления Яны на себя. Во время тренерского совета пришла информация от Мирошниковой, что ФМБА постарается восстановить состояние здоровье Яны при условии, что она будет соблюдать врачебные рекомендации на протяжении этой недели. Тогда она будет в состоянии выступить на чемпионате Европы», — рассказал собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 17 июня в Тбилиси.