Россиянка Анна Башта вышла в четвертьфинал «Московской сабли»
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российская фехтовальщица Анна Башта вышла в четвертьфинал российского этапа Гран-при «Московская сабля».
Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что
Башта стала единственной из россиянок, дошедших до стадии 1/8 финала. На этой стадии россиянка победила саблистку из Аргентины Марию Белен Перес Морис со счетом 15:11. Таким образом, Башта вошла в список восьми лучших фехтовальщиц турнира, которые вечером разыграют победителя
Украинка Ольга Харлан, являющаяся четырехкратной победительницей «Московской сабли», уступила в 1/8 финала японке Тике Аоки — 14:15.
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