Россиянка Анна Башта вышла в четвертьфинал «Московской сабли»

Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что из-за травмы в «Московской сабле» не сможет принять участие олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян.

Башта стала единственной из россиянок, дошедших до стадии 1/8 финала. На этой стадии россиянка победила саблистку из Аргентины Марию Белен Перес Морис со счетом 15:11. Таким образом, Башта вошла в список восьми лучших фехтовальщиц турнира, которые вечером разыграют победителя Гран-при. Соперницей Башты в четвертьфинале станет лидер рейтинга турнира венгерка Анна Мартон.

Украинка Ольга Харлан, являющаяся четырехкратной победительницей «Московской сабли», уступила в 1/8 финала японке Тике Аоки — 14:15.