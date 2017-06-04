Анна Башта стала единственной россиянкой в 1/8 финала «Московской сабли»

Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что из-за травмы в «Московской сабле» не сможет принять участие олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян.

До стадии 1/16 финала дошли четыре российские саблистки. Софья Позднякова, Яна Обвинцева и Ольга Никитина свои поединки проиграли. Анна Башта победила соперницу из Туниса Аззу Бесбес, пробившись в число 16-ти лучших. Соперницей Башты станет аргентинка Мария Белен Перес Морис.