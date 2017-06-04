Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/29974668/
4 июня 2017, 16:41 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Анна Башта стала единственной россиянкой в 1/8 финала «Московской сабли»

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Фехтовальщица Анна Башта стала единственной представительницей РФ, дошедшей до стадии 1/8 финала российского этапа Гран-при «Московская сабля».

Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что из-за травмы в «Московской сабле» не сможет принять участие олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян.

До стадии 1/16 финала дошли четыре российские саблистки. Софья Позднякова, Яна Обвинцева и Ольга Никитина свои поединки проиграли. Анна Башта победила соперницу из Туниса Аззу Бесбес, пробившись в число 16-ти лучших. Соперницей Башты станет аргентинка Мария Белен Перес Морис.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота