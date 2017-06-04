Анна Башта стала единственной россиянкой в 1/8 финала «Московской сабли»
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Фехтовальщица Анна Башта стала единственной представительницей РФ, дошедшей до стадии 1/8 финала российского этапа Гран-при «Московская сабля».
Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что
До стадии 1/16 финала дошли четыре российские саблистки. Софья Позднякова, Яна Обвинцева и Ольга Никитина свои поединки проиграли. Анна Башта победила соперницу из Туниса Аззу Бесбес, пробившись в число 16-ти лучших. Соперницей Башты станет аргентинка Мария Белен Перес Морис.
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